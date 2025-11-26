Edirne'nin Su Sorunu Çözülüyor: Süloğlu Barajı'ndan 8 milyon metreküp

Yaz döneminde yaşanan kuraklığın ardından Edirne'nin içme suyu ihtiyacını kalıcı şekilde karşılamaya yönelik adımlar hız kazandı. Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Projenin kapsamı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Süloğlu Barajı’ndan sağlanacak yaklaşık 8 milyon metreküp içme suyu, yaklaşık 7 kilometrelik yeni isale hattı üzerinden kente aktarılacak. Mevcut hattın yenilenmesiyle birlikte şehir için daha güçlü, modern ve uzun ömürlü bir su iletim sistemi oluşturulması planlanıyor. Proje tamamlandığında Edirne ve çevresindeki yerleşimlerin içme suyu kalitesinin artması ve su arzında güvenli bir yapıya geçilmesi bekleniyor.

Vali Sezer saha incelemesi ve değerlendirme

Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceleyerek DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök’ten bilgi aldı. Sezer, bölgedeki kuraklığın yaz aylarında kentte ciddi su sıkıntılarına yol açtığını belirtti ve projenin önemine dikkat çekti. Sezer, "Edirne’nin su sorununu çözmek için Tarım ve Orman Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğümüz hızlıca harekete geçti. İhaleler kısa sürede tamamlandı ve Diyarbakır’daki borular buraya aktarıldı. Ekipler sahada yoğun bir çalışma içinde" dedi.

Tamamlama takvimi ve maliyet

Vali Sezer, hat yenileme çalışmalarının 1 ay içinde tamamlanacağını ve işlerin hızlı şekilde sürdüğünü söyledi. Sezer, "Süloğlu Barajı’nda 8 milyon metreküp kadar su var. Bu suyun arıtmaya aktarılması ve oradan da şehre verilmesini amaçlıyoruz. İnşallah bu işi kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin içme suyu noktasında daha rahat bir nefes almasına destek olmaya çalışacak DSİ kanalıyla 1 aylık bir zaman zarfında da inşallah bitireceğiz. Yatırım programında olmamasına rağmen buraya ödenek sağlandı. Yaklaşık 250 milyona yakın buranın maliyeti var" ifadelerini kullandı.

Vali Sezer ayrıca, Süloğlu Barajı’nda depolanan suyun modern hattın devreye alınmasıyla önce arıtma tesisine, ardından şehir şebekesine aktarılacağını vurguladı.

EDİRNE’DE YAZ DÖNEMİNDE YAŞANAN KURAKLIĞIN ARDINDAN KENTİN İÇME SUYU İHTİYACINI KALICI ŞEKİLDE KARŞILAMAYA YÖNELİK YENİ ADIMLAR ATILIYOR. SÜLOĞLU BARAJI İSALE HATTI YENİLEME PROJESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEN EDİRNE VALİSİ YUNUS SEZER, KENTİN YAŞADIĞI SU SIKINTISINI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KENDİ ÜZERİNE ALDIĞINI VE KISA BİR SÜREDE İHALELERİN YAPILDIĞINI SÖYLEDİ.