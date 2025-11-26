Edirne'nin Su Sorunu Çözülüyor: Süloğlu Barajı'ndan 8 Milyon Metreküp

Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesiyle Edirne'ye yaklaşık 8 milyon metreküplük içme suyu, 7 km yeni hatla bir ay içinde aktarılacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:54
Yaz döneminde yaşanan kuraklığın ardından Edirne'nin içme suyu ihtiyacını kalıcı şekilde karşılamaya yönelik adımlar hız kazandı. Süloğlu Barajı İsale Hattı Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Projenin kapsamı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Süloğlu Barajı’ndan sağlanacak yaklaşık 8 milyon metreküp içme suyu, yaklaşık 7 kilometrelik yeni isale hattı üzerinden kente aktarılacak. Mevcut hattın yenilenmesiyle birlikte şehir için daha güçlü, modern ve uzun ömürlü bir su iletim sistemi oluşturulması planlanıyor. Proje tamamlandığında Edirne ve çevresindeki yerleşimlerin içme suyu kalitesinin artması ve su arzında güvenli bir yapıya geçilmesi bekleniyor.

Vali Sezer saha incelemesi ve değerlendirme

Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceleyerek DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök’ten bilgi aldı. Sezer, bölgedeki kuraklığın yaz aylarında kentte ciddi su sıkıntılarına yol açtığını belirtti ve projenin önemine dikkat çekti. Sezer, "Edirne’nin su sorununu çözmek için Tarım ve Orman Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğümüz hızlıca harekete geçti. İhaleler kısa sürede tamamlandı ve Diyarbakır’daki borular buraya aktarıldı. Ekipler sahada yoğun bir çalışma içinde" dedi.

Tamamlama takvimi ve maliyet

Vali Sezer, hat yenileme çalışmalarının 1 ay içinde tamamlanacağını ve işlerin hızlı şekilde sürdüğünü söyledi. Sezer, "Süloğlu Barajı’nda 8 milyon metreküp kadar su var. Bu suyun arıtmaya aktarılması ve oradan da şehre verilmesini amaçlıyoruz. İnşallah bu işi kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin içme suyu noktasında daha rahat bir nefes almasına destek olmaya çalışacak DSİ kanalıyla 1 aylık bir zaman zarfında da inşallah bitireceğiz. Yatırım programında olmamasına rağmen buraya ödenek sağlandı. Yaklaşık 250 milyona yakın buranın maliyeti var" ifadelerini kullandı.

Vali Sezer ayrıca, Süloğlu Barajı’nda depolanan suyun modern hattın devreye alınmasıyla önce arıtma tesisine, ardından şehir şebekesine aktarılacağını vurguladı.

