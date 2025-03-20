Edirne ve Hatay'da 728 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Edirne ve Hatay'da düzenledikleri üç operasyonla yaklaşık 728 kilogram uyuşturucuya el koydu.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Edirne'ye bağlı Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalara dayanarak, yurda girişi planlanan şüpheli araçlar üzerinde yapılan incelemeler derinleştirildi.

Yapılan detaylı aramalar neticesinde, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 544 kilogram skunk, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise yaklaşık 61 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'daki İskenderun Limanı'nda ise ekipler, yurttan ayrılmak üzere bulunan bir konteynerde risk analizi yaptı ve inceleme gerçekleştirdi. Bu aramada yaklaşık 123 kilogram (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Üç operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu değerinin toplamda 728 kilogram olduğu belirlendi. Edirne ve İskenderun Cumhuriyet başsavcılıkları, olaylar ile ilgili soruşturma başlattı.