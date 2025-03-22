Edirne ve Kırklareli'nde 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri kontrol ve denetimlerde önemli bir başarı elde ettiler.

Ekipler, Lalapaşa, İpsala ve Meriç ilçelerinde yaptıkları denetimlerde, Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen tespit etti. Bu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde ise jandarma ekipleri 13 düzensiz göçmen daha yakaladı. Yabancı uyruklular, gerekli işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.