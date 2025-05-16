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Edremit Belediyesi'nden 200 Bin Ücretsiz Sebze Fidesi Desteği

Edremit Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla 200 binden fazla sebze fidelerini halkla buluşturuyor. Dağıtım 3 gün sürecek.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 00:00
Edremit Belediyesi'nden 200 Bin Ücretsiz Sebze Fidesi Desteği

Edremit Belediyesi'nden Tarım Destek Projesi

Edremit Belediyesi, tarım istihdamını artırmak ve bölge halkının sofralarına taze ürünler sunmak amacıyla önemli bir projeye imza attı. Tam 200 binden fazla sebze fidesi, tarımsal üretimi desteklemek ve vatandaşları kendi ürünlerini yetiştirmeye teşvik etmek için ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Fideler Yerel Üretimle Hazırlandı

Edremit Belediyesi'ne bağlı Bitkisel Üretim Merkezi'nde titizlikle yetiştirilen fideler, ilçe halkıyla buluşmak için yola çıktı. Belediyenin imkanları ve emekçi personelinin katkılarıyla fide haline getirilen bu ürünler, vatandaşların kendi bahçelerinde veya balkonlarında taze sebzeler yetiştirmesine olanak tanıyacak.

Çeşitli Sebze Fideleri Dağıtılıyor

Edremit Belediyesi tarafından dağıtılan fideler, sofraların vazgeçilmez lezzetlerini içeriyor. Vatandaşlara sunulan sebze fideleri arasında patlıcan, biber, domates, salatalık, kavun ve karpuz gibi popüler çeşitler yer alıyor.

Yoğun İlgi ve 3 Gün Sürecek Dağıtım

Erenkent Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde başlayan fide dağıtım etkinliği, ilk gününde yoğun ilgiyle karşılandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren dağıtım noktasına akın eden vatandaşlar, fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Edremit Belediyesi yetkilileri, ilk günkü yoğunluğun beklenenden çok daha fazla olduğunu belirtti. Dağıtım toplamda 3 gün sürecek ve ilk gün fidelerin büyük bir bölümünün tükendiği bilgisi paylaşıldı.

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