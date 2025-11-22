Edremit'te Organ Bağışı: Karaciğer Nakli Umut Oldu

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organı nakil bekleyene ulaştı

Edremit Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda beyin kanaması nedeniyle tedavi gören bir hastanın gece beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanın bağışlanan karaciğeri, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden gelen sağlık ekibi tarafından teslim alınarak nakil bekleyen hastaya umut oldu.

Başhekim Opr. Dr. Oktay Yıldırım, sürecin başından sonuna kadar özveriyle görev yapan Organ Koordinatörü Aykut Aksu, ameliyathane ekibi, yoğun bakım çalışanları ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Yıldırım, en büyük teşekkürün hayat kurtaran bu karar ile birçok hastaya yeniden yaşam umudu veren donörün ailesine ait olduğunu vurguladı.

