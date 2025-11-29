Edremit’te sağanak yağış hayatı felç etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Taşkınlar ve su baskınları

Kazdağları’ndan gelen derelerde taşkınlar meydana gelirken, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerindeki bazı alt geçitler suyla doldu. Birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

Müdahale çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle alt geçitlerde mahsur kalan araçlar vinç yardımıyla kurtarıldı. Belediye, polis ve jandarma ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alırken, tıkanan noktalarda suların tahliyesi için yoğun çalışma başlattı.

Vatandaşlar ve etkinliklerde güvenlik

Şehir merkezinde birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, vatandaşlar ve sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ayrıca İDA SAR Arama Kurtara Derneği ekipleri de bölgede koşulan İDA Ultra Maratonunda taşkın yaşanan derelerde görev yaparak sporcuları güvenli alanlara yönlendirdi.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDEN SAĞANAK YAĞIŞ, İLÇE GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAZDAĞLARI’NDAN GELEN DERELERDE TAŞKINLAR MEYDANA GELİRKEN, İZMİR-ÇANAKKALE KARAYOLU ÜZERİNDEKİ BAZI ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU.