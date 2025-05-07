Efkan Ala, Çin Büyükelçisi Ciang ile Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Efkan Ala ve Çin Büyükelçisi Ciang Görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ala, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu toplantının verimli geçtiğini duyurdu.

Görüşmenin Detayları

Ala'nın ismi geçen görüşmesi, AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Bu buluşma, iki ülke arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.