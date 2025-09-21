Efteni Gölü Kuş Cenneti Hafta Sonu Doğa Tutkunlarının Gözdesi

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonunda doğa tutkunlarını ağırladı; ziyaretçiler yürüyüş yaptı ve kuşları gözlemledi.

Efteni Gölü Kuş Cenneti Hafta Sonu Ziyaretçi Akınına Uğradı

Doğaseverler göl çevresinde keyifli anlar geçirdi

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu doğa tutkunlarının tercih ettiği uğrak noktalarından biri oldu. Ziyaretçiler, bölgenin sakin atmosferinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek vakit geçirdi.

Göl, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor. Ziyaretçiler Kuş Gözlem Kulesi'ne çıkarak bölgenin eşsiz manzarasını fotoğrafladı; bazıları ise göl kenarındaki iskeledeki tesiste dinlenip doğayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki alan, büyük şehirlere yakın konumu nedeniyle özellikle İstanbul ve Ankaradan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Bölge geçtiğimiz yıl da ilgi gördü; 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı Efteni Gölü ve çevresi, hem kuş gözlemcilerinin hem de hafta sonu kaçamakları arayanların rotasında yer alıyor.

Ziyaretçiler, doğal yaşamın ve fotoğraf olanaklarının birleştiği bu alanın sunduğu huzuru ve görsel zenginliği deneyimledi.

