Ege Denizi'nde 4,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde Şiddetli Sarsıntı

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından doğrulandı. Saat 20.44'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4,7 olarak belirlendi.

Depremin Derinliği

Depremin 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu tür doğal olaylar, Ege bölgesinde sıkça yaşanmakta ve yerel halk üzerinde endişeye yol açmaktadır.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.