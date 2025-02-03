DOLAR
35,94 -0,32%
EURO
36,97 0,53%
ALTIN
3.259,43 -1,05%
BITCOIN
3.583.076,69 -1,9%

Ege Denizi'nde 4,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde, bu akşam saat 20.44'te 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:20
Ege Denizi'nde 4,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde Şiddetli Sarsıntı

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından doğrulandı. Saat 20.44'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4,7 olarak belirlendi.

Depremin Derinliği

Depremin 6,89 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Bu tür doğal olaylar, Ege bölgesinde sıkça yaşanmakta ve yerel halk üzerinde endişeye yol açmaktadır.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
2
Rubio, Kapatılması Tartışılan USAID'in Direktör Vekili Oldu
3
Lübnan'da Hükümet Kurma Süreci: Nevvaf Selam Olumlu Gelişmeleri Duyurdu
4
Çanakkale'de Korkunç Cinayet: İsmail D. Evinde Ölü Bulundu
5
Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişinin Cenazesi Toprağa Verildi
6
Güney Sudan'da Uçak Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Sırp Lider Vucic, Öğrencilere Diyalog Çağrısı Yaptı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!