Ege Üniversitesi, radyoterapide Avrupa'nın eğitim üssü

IAEA 'Rays of Hope' projesi kapsamında bölgesel çalıştay İzmir'de

Ege Üniversitesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) 'Rays of Hope' projesi kapsamında Anchor Center (İşbirliği Merkezi) seçildi. Üniversite, IAEA ile Avrupa Radyoterapi ve Onkoloji Derneği (ESTRO) desteğinde düzenlenen Radyoterapi Teknikerleri Eğiticilerinin Eğitimi Bölgesel Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güneş Ak, "Uzun yıllardır IAEA ile eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği içinde olan Ege Üniversitesinin, 2023 yılında IAEA’nın önemli 'Rays of Hope' projesinde yer almasının bu işbirliğini daha da ileriye taşıdığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu çerçevede üniversite olarak radyasyon onkolojisi, radyoloji ve nükleer tıp alanlarında hekim, sağlık fizikçisi ve teknikerlerin eğitimine katkı sunmak, ortak bilimsel araştırmalarda yer almak, IAEA projelerine uzman desteği vermek ve IAEA toplantılarına ev sahipliği yapmak bizim için gurur verici. Bugün 24 ülkeden 45 radyoterapi teknikerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantının, kanser tedavisinin en kritik aşamalarından biri olan radyoterapi uygulamalarındaki eğitim kalitesinin artırılması ve standartlaştırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca bu buluşmanın, Ege Üniversitesi ile bölgemizdeki diğer merkezler arasında bilgi alışverişi ve işbirliğini güçlendirecek bir zemin oluşturduğunu da özellikle vurgulamak isterim" dedi.

"Radyoterapi teknikerleri, tedavinin mutfağındaki en kritik kişilerdir"

Toplantının başkanlığını üstlenen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Anacak, radyoterapinin bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla ilerlediğini, ancak ülkemizin de yer aldığı Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde yeterli eğitici kadrolarının bulunmadığını vurguladı. Prof. Dr. Anacak, "Radyoterapi teknikerleri, tedavinin mutfağındaki en kritik kişilerdir. Cihazınız ne kadar son teknoloji olursa olsun, onu kullanan el yetkin değilse tedavide başarı şansı düşer. Bölge ülkelerinde cihaz kalitesi artmasına rağmen eğitim standartlarında farklılıklar gözlemliyoruz. Biz bu çalıştayda, Avrupa’nın dört bir yanından gelen 45 eğitmene, kendi ülkelerine döndüklerinde meslektaşlarını nasıl daha iyi eğiteceklerini, yani balık tutmayı öğretmeyi gösterdik" diye konuştu.

"Sağlık diplomasisinde ülkemizi gururla temsil edeceğiz"

Prof. Dr. Anacak, Ege Üniversitesi'nin IAEA ile yürüttüğü ortak projelerin tekniker eğitimine büyük katkı sağladığını belirterek, "İzmir’de oluşturduğumuz bu eğitim modelleri, yarın sınırlarımızın ötesindeki bir kanser merkezinde hayat bulacak. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, köklü geçmişi ve akademik birikimiyle 'Rays of Hope' projesinin en güçlü halkalarından biri olmaya ve sağlık diplomasisinde ülkemizi gururla temsil etmeye devam edecektir" dedi.

