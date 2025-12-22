DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,15%
ALTIN
6.073,9 -1,7%
BITCOIN
3.840.098,73 -1,64%

Eğirdir'de Yılda 20 Bin Tıbbi Sülük: Türkiye'nin İlk Kamu Üretim Merkezi

Eğirdir'deki SAREM'de yılda yaklaşık 20 bin tıbbi sülük kontrollü, steril ortamlarda üretiliyor; merkez 2021'de kuruldu ve geniş kapsamlı AR-GE çalışmaları yapıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:22
Eğirdir'de Yılda 20 Bin Tıbbi Sülük: Türkiye'nin İlk Kamu Üretim Merkezi

Eğirdir'de Yılda 20 Bin Tıbbi Sülük: Türkiye'nin İlk Kamu Üretim Merkezi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde faaliyet gösteren Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM), Türkiye'nin ilk kamuya ait tıbbi sülük üretim merkezinde yürüttüğü çalışmalarla sağlık alanına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Enstitü, 1987 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kuruldu.

Merkez ve üretim

SAREM bünyesinde yaklaşık 15 yıldır sürdürülen yetiştiricilik çalışmaları kapsamında Hirudo verbana türü tıbbi sülükler üretiliyor. Üniversitelerin veterinerlik, kimya, tıp ve eczacılık fakülteleri ile özel sektör iş birlikleri doğrultusunda merkezde yılda yaklaşık 20 bin adet tıbbi sülük üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen sülükler kontrollü ve steril sistemlerde yetiştirilerek bilimsel araştırmalarda ve tıbbi uygulamalarda kullanılıyor.

Araştırma faaliyetleri

Tıbbi Sülük Araştırma ve Üretim Merkezi, 2000'li yılların başında başlatılan popülasyon çalışmalarının ardından 2021 yılında projelendirilerek kuruldu ve aynı yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetiştiricilik izni aldı. Tesiste biyoloji, ekoloji, genetik, popülasyon dinamikleri, mikrobiyota ve hastalıklar üzerine araştırmalar yürütülüyor.

Sektöre katkı ve amaç

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet Pazar, enstitünün yaklaşık 40 yıldır Eğirdir içsularına yönelik projeler yürüttüğünü belirterek, merkezdeki çalışmaların tıbbi sülük popülasyonlarını izlemek, olası azalışları tespit edip nedenlerini araştırmak ve yetiştiricilik sektörüne katkı sağlamak amaçlı olduğunu vurguladı. Üretilen sülüklerin bir kısmı perakende satışa sunuluyor ve merkez AR-GE iş birlikleriyle popülasyonların korunmasına destek veriyor.

Uluslararası katılımlı çalıştay

SAREM tarafından 15-16 Nisan 2025 tarihlerinde Isparta'da düzenlenen Uluslararası Katılımlı Tıbbi Sülük Çalıştayı'na Türkiye'den ve yurt dışından bilim insanları, sektör temsilcileri ve kamu kurumları katıldı. Çalıştayda sülük biyolojisi, yetiştiricilik teknikleri, ticaret ve yasal düzenlemeler ele alındı.

Türler ve mevzuat

Dünya genelinde Hirudinea alt sınıfında yer alan 800'den fazla sülük türü bulunurken, bunlardan 15'inin tıbbi amaçlarla kullanıldığı bildirildi. Türkiye sularında Hirudo verbana ve Hirudo suliki türlerinin varlığı kaydedildi. 2014 yılında yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında sülük tedavisi belli kurallar dahilinde yalnızca yetkili merkezlerde uygulanabiliyor. Resmî verilere göre Türkiye'de tıbbi sülük avcılığına kota uygulanmakta ve yetiştiricilik faaliyetleri bakanlık onayıyla yürütülmektedir.

Eğirdir'de yılda 20 bin tıbbi sülük kontrollü ortamda üretiliyor

Eğirdir'de yılda 20 bin tıbbi sülük kontrollü ortamda üretiliyor

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Psikolog Uyardı: Ekran Maruziyeti Otizmli Çocuklarda Semptomları Şiddetlendirebilir
2
Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Sağlığı Paneli
3
Bursa Kış Spor Okulları'nda 4-16 Yaş Çocuklar Sertifikalarını Aldı
4
Tekirdağ'da çöp kamyonu durduruldu: Kayıp cüzdan sahibine ulaştırıldı
5
Çorumlu Kadın Girişimci 11 Mandayla Başladı, Siparişlere Yetişemiyor
6
Aydın Şehir Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı
7
Osmangazi'de 'Girişimci Kafası': Nurcan Özdemir'den girişimcilik dersleri

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu