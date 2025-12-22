DOLAR
Osmangazi Belediyesi'nden Kadın Sağlığı Paneli

Osmangazi Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi, Şadırvanlı Han’da düzenlenen panel ile kadın sağlığını uzman konuşmacılarla ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:20
Etkinlik ve katılımcılar

Gerçekleştirdiği etkinliklerle toplum bilincini artırmayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle Şadırvanlı Han'da anlamlı bir panele ev sahipliği yaptı. Panelde konuşmacı olarak Psikolojik Danışman Berrak Damla Karaca, Uzman Diyetisyen ve Uzman Fizyoterapist Sümeyye Şükran Özkeleş ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer yer aldı. Etkinliğe Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Hamiyet Baysal Arıkarslan, Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uzmanların mesajları

Ayşe Simge Demir Okuroğulları (Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi), Kadın Meclisi olarak her ay yaptıkları genişletilmiş toplantılarda farklı konuları ele aldıklarını ve düzenlenen panelde farklı dallardan uzman görüşleriyle kadın sağlığını farklı bakış açılarıyla tartıştıklarını paylaştı.

Berrak Damla Karaca panelde şunları vurguladı: "Kadın bedeninde düzenli olarak yaşanan bu sürecin sadece bir rahatsızlık ya da olumsuz bir durum gibi görülmesinin ne kadar yanlış olduğunu burada anlatıyoruz. Bunun bir döngü olduğu, vücudun okuryazarlığının öğrenildiğinde ne kadar rahat geçilebileceği, sakin olunması gerektiğine dayalı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Kadın bedeni sistematik bir şeydir. O sistemi okursanız, ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu algılarsanız her şey çok daha rahat olabiliyor".

Sümeyye Şükran Özkeleş ise özellikle adet düzensizlikleriyle sıkça karşılaşıldığını belirterek, beslenme düzeni ve fizyoterapinin bu tür durumların kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını aktardı.

Op. Dr. Fatma Serra Sezer gerçekleştirdiği sunumda kadın sağlığının anatomik yapısı ve genel vücut sağlığı konusunda katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Kapanış

Panel sonrası Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Hamiyet Baysal Arıkarslan katılımcılara çiçek takdim etti. Konuşmacılar ise etkinliği düzenleyen Osmangazi Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİKLERLE TOPLUM BİLİNCİNİ ARTIRMAYI AMAÇLAYAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, FARKINDALIK PANELİYLE KADIN SAĞLIĞININ ÖNEMİNE BİR KEZ DAHA VURGU YAPTI. ALANINDA UZMAN İSİMLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELDE, KADIN SAĞLIĞINA İLİŞKİN PEK ÇOK BAŞLIK ELE ALINARAK KATILIMCILARA KAPSAMLI BİLGİLER AKTARILDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

