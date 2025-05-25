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EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum'da Etkinlikler Devam Ediyor

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında birçok görkemli etkinlik gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:22
EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum'da Etkinlikler Devam Ediyor

Karayazı'da EİT 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri Rüzgarı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti olarak seçilen Erzurum'un Karayazı ilçesinde, birbirinden renkli etkinlikler ile tanıtım programları düzenleniyor. Etkinlikler, ilçenin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarıyor.

Etkinliklerin İçeriği

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karayazı Kaymakamlığı iş birliğiyle yapılan etkinlikler çerçevesinde, başta ters lale fotoğraflama ve at yarışı olmak üzere birçok aktivite gerçekleştirildi. İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi eşliğinde düzenlenen yürüyüşle etkinliklerin coşkusu başladı.

Farklı mahallelerde düzenlenen programlarda, konserler, gökyüzü gözlemi, tarihi ve kültürel alan ziyaretleri ile büyük havai fişek gösterileri de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan etkinlikte, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz de konuşma yaptı.

Karayazı'nın Güzellikleri Paylaşıldı

Titiz, konuşmasında Karayazı'nın 'saklı cenneti' olarak tanımladı ve ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmanın önemine değindi. Özellikle her yıl daha büyük etkinliklere ev sahipliği yapmayı umduğunu vurguladı.

Etkinlikler yıl sonuna kadar devam edecek. EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, yıl sonuna kadar birçok uluslararası aktivitenin şehir merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirileceğini belirtti.

Katılımcıların Yorumu

Çığlık, etkinlikleri düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, bu kadim şehirde bir arada olmanın getirdiği mutluluğa vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise festivalin sürdürülmesi gerektiğini ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

Etkinliğe, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un Karayazı...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un Karayazı ilçesinde başta ters lale fotoğraflama ve at yarışı olmak üzere çeşitli tanıtım programları düzenlendi. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi eşliğinde yüründü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un Karayazı...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti seçilen Erzurum'un Karayazı ilçesinde başta ters lale fotoğraflama ve at yarışı olmak üzere çeşitli tanıtım programları düzenlendi. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi eşliğinde yüründü.

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