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Ekonomi Beklentileri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon hedefleri ve ekonomik büyüme üzerine açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:24
Ekonomi Beklentileri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Yılmaz, Ekonomik Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ümraniye İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, önümüzdeki yıl enflasyonu 20'nin altında hedeflediklerini ve 2026'da tek haneli rakamlarla Türkiye'yi buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Belirsizlikler ve Ekonomik İstikrar

Yılmaz, ekonomik programların başarısının siyasi ve toplumsal sahiplenmeye bağlı olduğunu vurguladı. Belirsizliklerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyleyen Yılmaz, Türkiye’nin mevcut dönemde belirsizlikleri azalttığını ifade etti.

Büyüme Hedefleri

Son 20 yılda Türkiye’nin ortalama büyüme oranının %5,4 olduğunu belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın sürdürülebilir büyümeyi sağladığını belirtti. Ayrıca, milli gelirin 1 trilyon 130 milyar dolar seviyesine ulaştığını, kişi başına gelirin ise 13 bin 243 dolara yükseldiğini açıkladı.

Enflasyon Düşürme Hedefleri

Ekonomik büyüme ve enflasyon kontrolü konusundaki hedeflerini paylaşan Yılmaz, enflasyonun bu yıl sonunda %41,5 seviyesine düşeceğini ve gelecek yıl %20'nin altına inmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca, 2026’da yeniden tek haneli enflasyon hedeflediklerini vurguladı.

Yapısal Reformların Önemi

Yılmaz, para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformların ekonomik başarı için kritik olduğunu belirtti. Geçen yıl Orta Vadeli Program'a yapısal reform takvimi eklediklerini ve bu yıl da güncellemeye devam ettiklerini ifade etti.

Tüm bu açıklamalar, Türkiye'nin ekonomik istikrarı sağlama ve büyüme hedeflerine yönelik kararlılığını göstermektedir.

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