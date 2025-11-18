Elazığ Baskil'de Yiyecek Arayan Domuz Sürüsü Görüntülendi

Köy sakinleri görüntüleri cep telefonu ile kaydetti

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Hacımustafa köyü kırsalında, yiyecek arayan bir domuz sürüsü görüldü.

Dağlık alanda bir süre gözlenen sürü, köy sakinleri tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülenen hayvanlar, daha sonra gözden kayboldu.

Olay, bölge halkı arasında kısa süreli şaşkınlık yarattı; kayıtlar yerel halk tarafından paylaşıldı ve gözlemlere ilişkin detaylar görüntülerde yer aldı.

