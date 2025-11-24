Elazığ'da 47 Kilogramlık Kabak 113 Santimetre Boyuyla Şaşırttı

Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde yetişen kabak, 47 kg ağırlık ve 113 cm uzunlukla hasatta şaşırttı; üretici Yüksel 4-5 tane daha olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:09
Hankendi Mahallesi'nde yetişen kabak görenleri etkiledi

Elazığ’ın Hankendi Mahallesi'nde bir bahçede yetişen kabak, hasat zamanında yapılan kontrolde 47 kilogram ağırlığında ve 113 santimetre uzunluğunda olduğu tespit edildi.

Bahçenin sahibi, arkadaşından aldığı tohum ile ektiği kabakları hasat sırasında incelediğini ve birkaç tanesinin boyunun oldukça büyük olduğunu gördüğünü aktardı.

Yüksel isimli üretici, "Kabak 47 kilogram 113 santimetre de boyu var. Bunu kendi bahçemde yetiştirdim. 4-5 tane daha var. Bunları parçalayarak dostlarıma dağıtacağım. Tek başına yiyemeyiz. Antalya’dan bir arkadaşım tohumunu gönderdi. Özel bir tohum ektim böyle oldu" dedi.

