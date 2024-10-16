Elazığ'da Deprem İncelemesi: Vali Hatipoğlu Açıklamalarda Bulundu

Elazığ’da Deprem İncelemesi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası kısmi hasar gören bir apartman üzerinde incelemelerde bulundu.

Açıklamalarda Bulundu

Vali Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "Daha çok kapının oturması nedeniyle vatandaşlarımızın kapıları açmakta zorluk yaşadığı, bu durumun da bina tahliyesinde sorunlar doğurduğunu" belirtti. Bu sebeple 4 vatandaşın ekipler tarafından tahliye edildiğini ifade etti.

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