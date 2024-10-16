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Elazığ'da Deprem İncelemesi: Vali Hatipoğlu Açıklamalarda Bulundu

Elazığ Valisi Hatipoğlu, deprem sonrası hasar gören apartmanda inceleme yaptı, can kaybı olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:39
Elazığ'da Deprem İncelemesi: Vali Hatipoğlu Açıklamalarda Bulundu

Elazığ’da Deprem İncelemesi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası kısmi hasar gören bir apartman üzerinde incelemelerde bulundu.

Açıklamalarda Bulundu

Vali Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "Daha çok kapının oturması nedeniyle vatandaşlarımızın kapıları açmakta zorluk yaşadığı, bu durumun da bina tahliyesinde sorunlar doğurduğunu" belirtti. Bu sebeple 4 vatandaşın ekipler tarafından tahliye edildiğini ifade etti.

Can Kaybı Olmaması En Büyük Teselli

Hatipoğlu, depremde can kaybının olmamasının kendileri için en büyük teselli kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Panik anında camdan atlayan ve merdivenlerden inmek isterken yaralananlar oldu"

Çatlaklar ve Yapı Taramaları

Vali, deprem sonrası =birçok binada kısmi çatlaklar oluştuğuna dikkat çekerek, "Konuya el atarak gerekli taramaları ve hasar tespit çalışmalarını başlattık" diyerek, yurtlar ve eğitim kurumlarının taranmasına yönelik çalışmalara başlanıldığını kaydetti.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Gazetecilerin, "Depremde kaç bina hasar gördü?" sorusuna Hatipoğlu, şu an net bir rakam vermenin mümkün olmadığını ve çatlak ihbarlarını değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, deprem anında hareket halindeyken yaralanan toplamda 40 civarında kişinin olduğunu, bunlardan 10-15 kişinin camdan atlama şeklinde yaralandığını ifade etti.

Belediye Başkanı’nın Değerlendirmeleri

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, 2020 yılındaki büyük depremin ardından hızlı bir şekilde ağır hasarlı yapıların yıkıldığını ve yeni konutların yapıldığını hatırlatarak, "2023 Şubat’ındaki depremi en az hasar ile atlattık. Malatya Kale merkezli depremi en fazla hisseden illerden biri olduk" dedi.

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