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Elazığ'da Genç Yeryüzü Doktorları ile Sağlık Taraması

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 'Genç Yeryüzü Doktorları', vatandaşları sağlık taramasından geçirerek farkındalık yarattı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 14:04
Elazığ'da Genç Yeryüzü Doktorları ile Sağlık Taraması

Elazığ'da Sağlık Taraması ve Farkındalık Projesi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından düzenlenen sağlık taraması etkinliği, halk sağlığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde öğrenim gören 40 öğrenci, "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında Baskil Kaymakamlığı bahçesinde stant kurarak vatandaşlara çeşitli sağlık hizmetleri sundu.

Sağlık Kontrolleri ve Bilgilendirme

Stantta, ilaç kullanımı hakkında bilgilendirmelerin yanı sıra, diş bakımı, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gerçekleştirildi. Ayrıca, etkinlik kapsamında çocuklara yönelik aktiviteler de düzenlendi ve çocukların yüzleri boyandı.

Üniversite Öğrencilerinin Geri Bildirimleri

Fırat Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Dilan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönüllü üyelerimiz ile stant kurarak vatandaşları sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Bu taramalarda ağız ve diş sağlığı, denge testi, kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıyoruz. Eğer değerler normal aralıkların dışındaysa, ilgili doktorlara yönlendiriyoruz." şeklinde bilgi verdi.

Genç Doktorların Motivasyo

Öğrencilerden Berfin Özbakır, bu gönüllü çalışmanın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "Burada herkesin sağlık kontrolünü yapıyoruz. Ayrıca çocuklarla güzel vakit geçiriyor ve onlara diş fırçalamanın önemini, sağlıklı beslenme yollarını anlatıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Gelen Tepkiler

Etkinlikten memnun kalan vatandaşlardan Şinasi Şengül, sunulan hizmetin kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin sağladığı bu hizmetin sağlık bilincinin artırılmasında önemli bir rol oynadığı herkesin hemfikir olduğu bir konu oldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla...

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. Fırat Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde okuyan 40 öğrenci, "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında Baskil Kaymakamlığı bahçesinde stant kurdu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla...

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Genç Yeryüzü Doktorları" tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara sağlık taraması yapıldı. Fırat Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde okuyan 40 öğrenci, "Sağlık Sokağı Projesi" kapsamında Baskil Kaymakamlığı bahçesinde stant kurdu.

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