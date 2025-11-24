Elazığ'da kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 yaralı
Sivrice Gözeli yol ayrımında kaza
Elazığ'ın Sivrice ilçesi Gözeli yol ayrımı mevkisinde, 23 AB 081 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan mgugvg. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
ELAZIĞ'DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI:1 YARALI