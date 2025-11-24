Elazığ'da Kamyon Bariyerlere Çarpıp Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ Sivrice Gözeli yol ayrımında bariyerlere çarpan 23 AB 081 plakalı kamyon devrildi; sürücü yaralandı, AFAD ekipleri sıkışanı kurtardı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:22
Sivrice Gözeli yol ayrımında kaza

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Gözeli yol ayrımı mevkisinde, 23 AB 081 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan mgugvg. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

