Elazığ'da Kayıp 75 Yaşındaki Şevki Kurnaz İçin 80 Kişilik Ekip Seferber

Olayın Detayları

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Alzheimer hastası Şevki Kurnaz sabah 04.00 sularında evden çıktı ve geri dönmedi. Ailesinin kendisini bulamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Ailenin bildiriminin ardından AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ve gönüllülerden oluşan 80 kişilik ekip arama çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama ve Kurtarma Çalışmaları

İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler arazide kapsamlı arama faaliyetleri yürütüyor. Çalışmalarda termal dron kullanımı, jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpekleri ve şehir merkezindeki kamera kayıtlarının değerlendirilmesi gibi yöntemler devreye alındı.

AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat şu bilgileri paylaştı:

Dün Şevki amcamız dün sabah 04.00 itibariyle evden çıkıyor. Eşi sonradan fark ediyor kendisinin gittiğini. Bize ihbar öğlen 12.00’da geldi. O saat itibariyle olay yerine gelerek incelemelere başladık. Dün burada arama ve kurtarma faaliyetleri devam etti. Termal dronla çalışma yaptık. Jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpekleriyle çalışmalar yapıldı. Arazide arama ve kurtarma faaliyetleri devam edecek. Dün şehir merkezinde görüldü diye bir ihbar gelmişti. Onun üzerine yoğunlaştık. Jandarma ve polis ekiplerinde amcamızın fotoğrafları ve bilgileri mevcut. Kamera sistemi ile takip ediliyor. Sabah itibariyle de yeniden arama çalışmalarına başladık. Elazığ AFAD ve jandarma ekipleri olarak 80 kişilik bir ekibiz. İlerleyen saatlerde gönüllüler ve STK’lar da arama çalışmalarına katılacak

Yetkililer, vatandaşlardan bölgede görenlerin 112 veya jandarma ile iletişime geçmesini ve arama çalışmalarına engel teşkil edecek hareketlerden kaçınmasını istedi.

