Elazığ'da Motosiklet Pikaba Çarptı: Yakıt Deposu Delindi, Yol Kapandı

İzzetpaşa Mahallesi'nde motosikletin ters yönden pikaba çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; yakıt deposu delindi, yol güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:07
Elazığ’ın İzzetpaşa Mahallesinde ters yönden gelen bir motosikletin pikaba çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle pikapın yakıt deposu delindi ve benzin yola saçıldı. Oluşan tehlike nedeniyle ekipler bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kapatılan yoldan geçmek isteyen bazı vatandaşlar ise ekipler için zor anlar yaşattı.

