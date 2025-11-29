Elazığ'da Motosiklet Pikaba Çarptı: Yakıt Deposu Delindi, Yol Kapandı

Elazığ'da motosiklet pikapa çarptı, yol güvenlik amacıyla kapatıldı
İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Elazığ’ın İzzetpaşa Mahallesinde ters yönden gelen bir motosikletin pikaba çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çarpmanın etkisiyle pikapın yakıt deposu delindi ve benzin yola saçıldı. Oluşan tehlike nedeniyle ekipler bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Kapatılan yoldan geçmek isteyen bazı vatandaşlar ise ekipler için zor anlar yaşattı.
