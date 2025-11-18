Elazığ'da Park Halindeki Midibüs Alev Aldı

Elazığ Sarayatik Mahallesi'nde park halindeki midibüste yangın çıktı; itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:13
İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü

Elazığ’ın Sarayatik Mahallesinde park halinde bulunan bir midibüste yangın çıktı.

Olayı fark eden vatandaşlar, yükselen dumanları görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

