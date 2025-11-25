Elazığ'da Römorka Çarpan Otomobil Alev Aldı — 2 Yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda Elmapınarı mevkiinde bir otomobil traktör römorkuna çarparak alev aldı; 2 kişi yaralandı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:25
Elazığ'da, Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınarı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Araçtaki yolcular, alevler yükselmeden kendilerini dışarı atarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada 2 kişi yaralandı; sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

