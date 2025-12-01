Elazığ'da Sağanak Etkili: Meteoroloji 13. Bölge Uyardı

Meteoroloji 13. Bölge uyarısının ardından Elazığ’da sağanak etkili oldu; akşam artışıyla yollarda su birikintileri ve zor anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 21:42
Elazığ'da Sağanak Etkili: Meteoroloji 13. Bölge Uyardı

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Gün içinde başlayan yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yollarda su birikintileri ve zor anlar

Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde (1800 m ve üzeri) ise yer yer kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir".

METEOROLOJİNİN UYARILARININ ARDINDAN ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

METEOROLOJİNİN UYARILARININ ARDINDAN ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

METEOROLOJİNİN UYARILARININ ARDINDAN ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Menteşe Yeşilyurt'ta Traktör Devrildi: Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
2
Amasya Merzifon'da Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Yaralı
3
Mardin'de Kuyumcu Kavgası: 1 Ölü, 13 Tutuklu
4
Erdoğan: 'Türkiye Hedeflerine Er Ya Da Geç Ulaşır' — Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Vurgusu
5
Merz: 'Ukrayna için önemli günler ve haftalar var' — Berlin'de Tusk ile koordinasyon
6
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Tom Barrack'ı Kabul Etti
7
Yusuf Tekin: "Meslek 5.0" ile Mesleki Eğitimde Zihniyet Değişimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı