Elazığ'da Sağanak Etkili: Meteoroloji 13. Bölge Uyardı

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Gün içinde başlayan yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yollarda su birikintileri ve zor anlar

Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği; yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde (1800 m ve üzeri) ise yer yer kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir".

METEOROLOJİNİN UYARILARININ ARDINDAN ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.