Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı

Elazığ Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:07
Kaza ve müdahale

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Ö.G. olan 62 AAL 173 plakalı otomobil ile sürücüsü H.K. olan 62 AP 215 plakalı araç çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

