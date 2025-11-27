Elazığ'ı Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi

Kent merkezinde ve ilçelerde yoğun puslu hava etkili olmaya devam ediyor

Elazığ'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sis, dronla havadan görüntülendi. Kentin üzerini kaplayan puslu hava görüntülerde dikkat çekerken, sis tabakasının özellikle sabah saatlerinde yer yer yoğunlaştığı görüldü.

Elazığ kent merkezi ile çevre ilçelerdeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, şehirdeki yüksek noktalardan çekilen görüntülerde binaların ve yolların sis bulutu arasında kaybolduğu gözlendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunda bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceğini bildirdi.

