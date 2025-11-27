Elazığ Palu’da Koruma Altındaki Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi

Elazığ'ın Palu ilçesi Beyhan kırsalında, koruma altındaki dağ keçileri sayıca fazla bir sürü halinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:41
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Beyhan beldesi kırsalında, doğal yaşamın önemli türlerinden olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Görüntülerin Ayrıntıları

Bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sayıları oldukça fazla olan keçilerin kayalık alanlarda toplu halde dolaştığı görüldü.

Görüntülerde yer alan sürü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bölgedeki doğal yaşamın zenginliğine işaret etti.

