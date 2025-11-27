Elazığ Palu’da Koruma Altındaki Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Beyhan beldesi kırsalında, doğal yaşamın önemli türlerinden olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Görüntülerin Ayrıntıları
Bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sayıları oldukça fazla olan keçilerin kayalık alanlarda toplu halde dolaştığı görüldü.
Görüntülerde yer alan sürü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar bölgedeki doğal yaşamın zenginliğine işaret etti.
