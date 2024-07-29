Elitaş'tan İsrail'e Sert Tepki: 'Soykırımcı Katz'ı Lanetliyorum'

Elitaş'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert bir dille karşılık verdi. Elitaş, konuşmasında, "Tüm milleti yüreğinden hançerleyen o siyonist, o soykırımcı katil Netanyahu'nun dışişleri bakanına buradan şiddet ve nefretle lanetlerimi gönderiyorum" dedi.

Ödül Törenindeki Açıklamalar

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşan Elitaş, Katz'ın hadsiz açıklamalarını kınadı. Erdoğan'ın mazlumların yanında durduğunu ve Gazze'deki soykırıma karşı gösterdiği duyarlılığı hatırlatan Elitaş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, zulme karşı tarih boyunca hep dik durmuştur" diye vurguladı.

Uluslararası Tepkilere Dikkat Çekti

Elitaş, ayrıca Kuzey Kıbrıs'taki soykırım müdahalesinin ardından ABD ve Avrupa Birliği'nin tepkilerini anımsatarak, "Bugün 40 binden fazla insanın yok edilmesine sessiz kalanlar, o günler için büyük tepki göstermişlerdi. Yazıklar olsun sizlere!" ifadelerini kullandı.

Ekonomik Durum ve Enflasyon Öngörüleri

Ekonomik duruma da değinen Elitaş, 2023 Haziran ayında alınan tedbirlerin etkilerini görmeye başladıklarını belirtti. Enflasyonun düşmeye devam etmesini beklediklerini ifade eden Elitaş, "Yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 38 ile 42 arasında olmasını öngörüyoruz" dedi.

TOBB Başkanı'ndan Açıklamalar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Orta Anadolu Üretim Havzası'nın oluşturulmasının önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin yeni bir sanayi havzasına ihtiyacı var" dedi. Gelişmelerin ardından başta Elitaş olmak üzere pek çok isim başarılı iş insanlarına plaket takdim etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda düzenlenen "Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda düzenlenen "Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda düzenlenen "Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda düzenlenen "Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda düzenlenen "Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda düzenlenen "Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda düzenlenen "Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonunda düzenlenen "Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı.