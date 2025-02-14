Elon Musk'ın SpaceX Bölgesi, Starbase Olarak Tanınmak İçin Oylama Yapacak

Starbase Oylaması 3 Mayıs’ta Gerçekleşecek

ABD’nin Texas eyaletinde, Elon Musk’ın SpaceX şirketinin bulunduğu bölgenin, Starbase (Yıldız Üssü) şehri olarak kabul edilmesi için sıradışı bir oylama yapılacak. Oylama, 70'ten fazla bölge sakini tarafından önerilen dilekçe sonucu, 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Cameron County Yargıcı'ndan Açıklama

Cameron County Yargıcı Eddie Trevino, oylama talebini kabul ettiğini açıklayarak, "Eyaletin kuruluş sürecinin ilerlemesi için gerekli tüm koşulları karşıladı," dedi. Trevino, seçim sonucunu dört gözle beklediklerini de sözlerine ekledi.

Oylama Şartları

Oylama, ABD-Meksika sınırında bulunan Cameron County içindeki fırlatma alanının yakınında yaşayan ve sayıları 500'den az olan bölge sakinleriyle sınırlı olacak. Bu, Starbase'in 1995'ten bu yana Cameron County'deki en yeni kasaba olmasına zemin hazırlayabilir.

Starbase İçin Dilekçe Süreci

Aralık ayında 70'ten fazla bölge sakini, SpaceX'in bulunduğu Starbase alanının şehir olarak kabul edilmesi için imza toplayarak oylama yapılmasını talep etmişti. 2014 yılında kurulan Musk’ın sahibi olduğu SpaceX fırlatma sahası için önerilen yeni şehir sınırları içinde yaklaşık 250 arsadan yalnızca 10 tanesi şirkete ait değil.

İstihdam Verileri

Geçen yıl ilçe tarafından yayınlanan yerel bir çalışmaya göre, Starbase sahasında 3 bin 400'den fazla tam zamanlı SpaceX çalışanı ve müteahhidi görev yapmakta. Oylama sonucunun, bu istihdamın geleceği üzerinde belirleyici bir etkisi olabilir.