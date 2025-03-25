Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi bekledikleri 1.000 TL'lik ek ödemenin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:34
Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Ramazan Bayramı Öncesinde Emekli İkramiyeleri Hesaplarda!

Türkiye genelinde milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde bekledikleri ikramiye ödemelerine kavuşmaya başladı. Geçtiğimiz yılki tutar olan 3.000 TL'lik ikramiyeler yatırım yapılırken, emekliler için merakla beklenen 1.000 TL'lik fark ödemesinin ne zaman hesaplara geçeceği ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Emekli İkramiyesi Farkı Ne Zaman Yatacak?

İkramiyelerin zamsız olarak yatırılması sonrası, 1.000 TL'lik ek ödemenin tarihi hakkında bekleyiş sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emeklilere ödemelerine devam ediyor.

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

SSK kapsamındaki emeklilerin ikramiyeleri şu şekilde yatırılacak:

  • 17, 18 ve 19 Mart ödeme günü olan emeklilerin ikramiyeleri 24 Mart'ta,
  • 20, 21 ve 22 Mart olanlar 25 Mart'ta,
  • 23 ile 26 Mart arasındaki emeklilerin ikramiyeleri ise 26 Mart'ta hesaplara geçirilecek.

Bağ-Kur emeklileri ise 27 Mart Çarşamba günü tek seferde ikramiyelerini alacaklar. Diğer yandan, Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklilerinin ödemeleri ise 28 Mart tarihinde yapılacak.

1.000 TL Ek Ödeme İçin Gözler TBMM'de

Emekli ikramiyelerinin yanı sıra 3.000 TL olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyesi için talep edilen 1.000 TL'lik fark ödemesinin yapılabilmesi için TBMM'nin yasa değişikliği ile onay vermesi gerekiyor. Eğer teklif, bu hafta Perşembe gününe kadar Meclis'ten geçmezse, ek ödemenin Ramazan Bayramı sonrasına sarkma ihtimali söz konusu. Ancak, iki gün içinde onaylanması bekleniyor.

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