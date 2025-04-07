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Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Erken emekli olanlar, doğru adımlar ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nden her ay 14 bin 469 TL ek gelir elde edebilir.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:27
Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Emeklilerin ek gelir elde etme yolları hayli zenginleşiyor. Türkiye'deki emekliler, mevcut maaşlarının yetersiz olduğunu düşünerek, ek destekleri değerlendirmeye başladı. Bankaların sunduğu çeşitli kampanyalar, emeklilere kredi ve alışverişte avantajlar sağlarken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş emeklilere müjdeli bir haber verdi: Erken yaşta emekli olan vatandaşlar, doğru adımlar atarak her ay 14 bin 469 TL ek gelir elde edebilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile İkinci Maaş Mümkün

İslam Memiş, yaptığı son açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin emeklilere ikinci bir maaş kapısını aralayabileceğini vurguladı. Emekli maaşlarının yetersizliği karşısında çaresiz kalan vatandaşlar için bu açıklama umut kaynağı oldu. Memiş, erken yaşta emekli olan ve çalışmaya devam edenlerin BES'i değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Uzun vadede ek gelir, mevcut emekli maaşını bile aşabilir.

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

BES ile Devlet Desteği

BES'e en az 10 yıl düzenli ödeme yapanlar, emeklilik döneminde ek bir maaş alma hakkına sahip oluyor. Devlet, BES'e yapılan katkıların yüzde 30'unu katılımcılara destek olarak sağlıyor. Uzmanlar, BES'e yapılan uzun vadeli yatırımların emekli maaşının iki katına kadar ek gelir sağlayabileceğini vurguluyor.

EYT’liler için Özel Fırsatlar

Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında erken emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşlar, emekli maaşlarının bir kısmını veya tamamını BES'e yönlendirerek çift maaş alma hakkına erişebilir. Yapılan hesaplamalara göre, düzenli ödemelerle emekli maaşınıza ek olarak aylık 14 bin 469 TL ek gelir elde etmek mümkün.

BES'ten Yararlanmak İçin İzlenecek Adımlar

Öncelikle, güvenilir özel sigorta şirketleri veya bankalar aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne başvurun. Size uygun planı seçmek için farklı şirketlerin tekliflerini karşılaştırın. Bütçenize uygun olarak aylık, üç aylık veya yıllık periyotlarla düzenli katkı sağlayın ve devlet desteğinden maksimum düzeyde faydalanmak için ödemelerinizi aksatmayın.

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