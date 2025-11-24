Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Ayrıcalığı Resmen Bitiyor

Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde köklü değişikliklerin sonuçları netleşiyor. 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için "emekli olup çalışmaya devam etme" ayrıcalığı artık geçerli olmayacak. Bu tarihten sonra işe girenler emekli olduklarında çalışırlarsa emekli aylıkları kesilecek.

Ne değişiyor?

Mevcut uygulamada emekliler, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem emekli aylığını hem de sigortalı işlerinden aldıkları ücreti birlikte alabiliyordu. Ancak sosyal güvenlik reformu kapsamında bu imkan, 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için kaldırıldı.

Bu gruptaki kişiler emekli olduklarında, emekli aylıklarını almak istiyorlarsa sigortalı olarak çalışamayacaklar. Eğer emekli olduktan sonra bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başlarsa, SGK tespit ettiği anda emekli aylıkları anında kesilecek. Maaşların yeniden bağlanması için öncelikle çalışmanın sona ermesi gerekecek.

Kimler etkileniyor?

Değişiklik, 5510 sayılı yasa kapsamında 1 Ekim 2008 tarihinde ve sonrasında ilk defa sigortalı olanları kapsıyor. Buna göre 4A, 4B veya 4C statüsünde ilk sigorta girişini bu tarihten sonra yapanlar, emeklilikte çifte gelir elde etme hakkını kaybediyor.

Diğer taraftan, 1 Ekim 2008 öncesi sigorta girişi olanlar mevcut haklarını koruyor; bu kişiler SGDP ödeyerek emekli aylıklarını kaybetmeden çalışmaya devam edebiliyorlar.

Neden önemli?

Uygulama, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor ve emeklilik planlarını etkileyebilecek bir durum oluşturuyor. Çalışma hayatına 1 Ekim 2008 sonrası başlayanlar, emeklilik kararında çalışmayı bırakma veya emekli aylığını tercih etme arasında seçim yapmak zorunda kalacaklar.

Özetle: 1 Ekim 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için "çifte maaş" dönemi sona erdi; emekli olup çalışırlarsa SGK emekli aylıklarını kesecektir.