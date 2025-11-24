Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

1 Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için 'çifte maaş' hakkı kaldırıldı; emekli olup çalışırlarsa SGK, emekli aylıklarını kesecek.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 13:02
Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Ayrıcalığı Resmen Bitiyor

Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde köklü değişikliklerin sonuçları netleşiyor. 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için "emekli olup çalışmaya devam etme" ayrıcalığı artık geçerli olmayacak. Bu tarihten sonra işe girenler emekli olduklarında çalışırlarsa emekli aylıkları kesilecek.

Ne değişiyor?

Mevcut uygulamada emekliler, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek hem emekli aylığını hem de sigortalı işlerinden aldıkları ücreti birlikte alabiliyordu. Ancak sosyal güvenlik reformu kapsamında bu imkan, 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için kaldırıldı.

Bu gruptaki kişiler emekli olduklarında, emekli aylıklarını almak istiyorlarsa sigortalı olarak çalışamayacaklar. Eğer emekli olduktan sonra bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başlarsa, SGK tespit ettiği anda emekli aylıkları anında kesilecek. Maaşların yeniden bağlanması için öncelikle çalışmanın sona ermesi gerekecek.

Kimler etkileniyor?

Değişiklik, 5510 sayılı yasa kapsamında 1 Ekim 2008 tarihinde ve sonrasında ilk defa sigortalı olanları kapsıyor. Buna göre 4A, 4B veya 4C statüsünde ilk sigorta girişini bu tarihten sonra yapanlar, emeklilikte çifte gelir elde etme hakkını kaybediyor.

Diğer taraftan, 1 Ekim 2008 öncesi sigorta girişi olanlar mevcut haklarını koruyor; bu kişiler SGDP ödeyerek emekli aylıklarını kaybetmeden çalışmaya devam edebiliyorlar.

Neden önemli?

Uygulama, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor ve emeklilik planlarını etkileyebilecek bir durum oluşturuyor. Çalışma hayatına 1 Ekim 2008 sonrası başlayanlar, emeklilik kararında çalışmayı bırakma veya emekli aylığını tercih etme arasında seçim yapmak zorunda kalacaklar.

Özetle: 1 Ekim 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için "çifte maaş" dönemi sona erdi; emekli olup çalışırlarsa SGK emekli aylıklarını kesecektir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?