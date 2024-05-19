Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,21 -0,22%
EURO
35,12 -0,22%
ALTIN
2.492,01 1,55%

Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs'ı gençliğin önemine vurgu yaparak kutladı. Erdoğan, gençlerin azmi ve kararlılığının bağımsızlığın korunmasında önemli olduğunu belirtti ve tüm gençlerin bayramını içten dileklerle kutladı.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:49
Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir"

Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında gençliğin bir milletin en kıymetli hazinesi olduğunu vurgulayarak, bağımsızlığın ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabileceğine dikkat çekti.

Mesajında gençlerin, vatan sevgisiyle güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Erdoğan, gençlerin mirasa sahip çıkarak, ülkenin geleceğine katkı sağladıklarını ifade etti. Emine Erdoğan, "Emanet aldıkları mirasın değerini bilerek, vatan sevgisi ile güçlü bir Türkiye için çalışan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" mesajıyla tüm gençlerin bayramını kutladı.

İLGİLİ HABERLER

Altın yatırımcılarına kara haber geldi! Altında yere sert çakıldı

Fiat Egea resmen bedavaya satacak! İkinci elden daha ucuza sıfır araç fırsatı

Yapı Kredi öyle bir hata yaptı ki! Herkese 1000 TL iade yapmak zorunda

Şok market ev ürünleri getirmeye devam ediyor! Şimdide banyo dolabı ve duşa kabin marketlerde satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Bir kez deneyin hep yapmak isteyeceksiniz! Sadece 4 malzemeyle enfes tarif

Gram altın çıtayı arşa çıkardı! Fiyatını iki katına çıkaracak

Kamu bankalarında hesabı olanlar 50.000 TL'nizi hemen alın! Vatandaşa destek kampanyası başladı

Dolara sırtını yaslayanlar yandı! Dolar ve TL karışmasında kazanan belli oldu

Altın yatırımcılarına kara haber geldi! Altında yere sert çakıldı

Taze fasulye sevmeyen bile tabak tabak yiyecek! Zeytinyağlıların tacı taze fasulye tarifi

Yapı Kredi öyle bir hata yaptı ki! Herkese 1000 TL iade yapmak zorunda

A101 yine ev hanımlarını düşündü! 19 Mayıs aktüellerde çok ucuza mutfak gereci geliyor

Fiat Egea resmen bedavaya satacak! İkinci elden daha ucuza sıfır araç fırsatı

Yapı Kredi emekli promosyonlarında yeni bir rekora imza attı! Emeklilerin yüzü gülecek

Şok market ev ürünleri getirmeye devam ediyor! Şimdide banyo dolabı ve duşa kabin marketlerde satışta

Aylık taksit kira fiyatlarından bile ucuz! Çok düşük fiyatlara ev sahibi olun