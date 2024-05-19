Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir"

Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında gençliğin bir milletin en kıymetli hazinesi olduğunu vurgulayarak, bağımsızlığın ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabileceğine dikkat çekti.



Mesajında gençlerin, vatan sevgisiyle güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Erdoğan, gençlerin mirasa sahip çıkarak, ülkenin geleceğine katkı sağladıklarını ifade etti. Emine Erdoğan, "Emanet aldıkları mirasın değerini bilerek, vatan sevgisi ile güçlü bir Türkiye için çalışan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" mesajıyla tüm gençlerin bayramını kutladı.