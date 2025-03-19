Emine Erdoğan'dan Çiftçilerle İftar Paylaşımı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekle yoğrulan toprağın bereketi, iftar soframızda gönül birliğiyle buluştu." ifadeleriyle çiftçilerin önemine vurgu yaptı.

Emine Erdoğan, çiftçilerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Üretimin, fedakarlığın ve sabrın simgesi olan çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Toprağa sevgiyle dokunan her el, yarınlarımızın güvencesi." şeklinde konuştu. Ayrıca alın teriyle ülkesine değer katan tüm çiftçilere teşekkür etti.