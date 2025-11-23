Emine Erdoğan'dan Güney Afrika Ziyareti Paylaşımı

NSosyal'da videolu paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı NSosyal'dan görüntülerin yer aldığı videolu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda ziyaretin temaslarından kareler yer aldı; Emine Erdoğan ziyaretin bıraktığı etki ve mesajlara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Gönlümüzde derin izler bırakan Güney Afrika ziyaretimizin bu güçlü ve zengin coğrafyayla aramızdaki dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum."

