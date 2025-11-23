Emine Erdoğan'dan Güney Afrika Ziyareti Paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Güney Afrika ziyaretine dair videolu paylaşım yaptı; ziyaretin dostluk bağlarını güçlendireceğine inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:59
NSosyal'da videolu paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı NSosyal'dan görüntülerin yer aldığı videolu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda ziyaretin temaslarından kareler yer aldı; Emine Erdoğan ziyaretin bıraktığı etki ve mesajlara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Gönlümüzde derin izler bırakan Güney Afrika ziyaretimizin bu güçlü ve zengin coğrafyayla aramızdaki dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum."

