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Emine Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan Ziyaretleri Açıklaması

Emine Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerini değerlendirerek dostluk mesajları paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:33
Emine Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan Ziyaretleri Açıklaması

Emine Erdoğan'ın Yakın Doğu Ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerine dair sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaretlerin ardından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Malezya, Endonezya ve Pakistan'da dostluk ve kardeşlikle geçen güzel anların ardından gönüllerde iz bırakan hatıralarla döndük. Bu güçlü bağların, ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk, işbirliği ve ortak geleceğe uzanan sağlam köprüler inşa etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, ziyaretlere dair hazırlanan bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, ülkeler arasındaki dostluğun pekiştirilmesine vurgu yaptı.

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