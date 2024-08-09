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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki seferler teknik arızanın ardından normale döndü.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:24
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Seferler Yeniden Başladı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki Seferler Yeniden Başladı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki seferler, yaşanan teknik arızanın çözüme kavuşturulmasından sonra tekrar normale döndü. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, önceki gün T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda meydana gelen bir arıza nedeniyle seferler, yalnızca Eminönü ve Alibeyköy Metro istasyonları arasında gerçekleştiriliyordu.

Ücretsiz İETT Servisi Sunuldu

Ayrıca, Alibeyköy Metro ve Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasındaki ulaşım ise ücretsiz İETT otobüsü ile sağlanıyordu. Ancak, yapılan son duyuruda seferlerin kesintisiz bir şekilde devam etmeye başladığı belirtildi.

Bu gelişme, yolcuların rahat bir ulaşım deneyimi yaşamalarına katkı sağlamış oldu.

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