Emlak Sektöründe Yeni Düzenlemeler ve Küresel Gelişmeler

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Ağustos 2024

Emlak Sektöründe Tüketici Mağduriyetlerini Önleyecek Adım

Ticaret Bakanlığı'nın yeni uygulaması ile 15 Eylül'den itibaren, konut satışı yapacak kişiler, e-Devlet üzerinden yetkilendirdikleri emlakçılarla doğrulanmış ilanlar sunarak satış işlemlerini gerçekleştirecek. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, "Konut sahiplerinin haberi olmadan verilen kiralık veya satılık ilanları engelleyecek bu düzenleme, tüketiciyi koruyacak" dedi.

Mücevher İhracatında Rekor Artış

Türkiye, temmuz ayında mücevher ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %90,9 artırarak 948,4 milyon dolara ulaştı. En büyük müşteri ise 508,7 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Fransıza Doktor: Gazze'de Soykırım Gözlemlendi

Gazze'deki görevinden dönen Fransız doktor Pascal Andre, "Bu kadar sivili hedef alan bir savaş sahnesi görmedik" diyerek, Filistin halkının yaşadığı korkunç durumu aktardı.

Otobüs Sürücüleri İçin Uyarı: Yol Hipnozu Tehlikesi

Kara Yolları Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, özellikle düz yollarda sürücülerin uyuklama tehlikesine karşı uyarılarda bulundu ve dinlenme sürelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Deniz Taşımacılığında Enerji Yükü Artışı

Geçen yıl deniz yoluyla taşınan yükün %40'ını enerji kaynakları oluşturdu. Bunun içinde 2 milyar 27 milyon ton ham petrol de bulunuyor.

Kündekar Hasan Ercan, Sanatını Yaşatıyor

Mescid-i Aksa'nın kündekarisi unvanına sahip Hasan Ercan, çocukları ile geleneksel sanatları yaşatmaya çalışıyor, ancak günümüzde gençlerin bu sanata ilgisinin azalmasından dert yanıyor.

Dolandırıcılığa Dikkat: Kolay Para İlanları

İnternet üzerindeki kolay para vaatlerine kapılan vatandaşlar, dolandırıcıların tuzağına düşüyor. 7 ayda 545 operasyon düzenlendi ve 1100 şüpheli yakalandı.

Hedik Geleni: Ata Tohumu ile Gelenek Yaşatılıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde, ata tohumu kullanarak hedik kaynatan Recep Çiftçi, yüzyıllık geleneği sürdürerek yaşatmaya devam ediyor.

Hayvan Sağlığına Yeni Bir Birim

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde kurulan ağız ve diş sağlığı ünitesi, yaban ve evcil hayvanların ağız sağlığı tedavisini gerçekleştiriyor.

Afrika Fil Nüfusu Sorunları Büyütüyor

Güney Afrika'daki aşırı fil nüfusu, bölgedeki ekosistemde ciddi sorunlara yol açıyor. Uzmanlar, bu durumun yerel türlerin yok olmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Türkiye, Olimpiyatlardan Altınsız Dönüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sonrası Türkiye, 40 yıl aradan sonra altın madalya kazanamayarak tarihin en kötü sonuçlarından birini elde etti.

Fenerbahçe, Avrupa Arenasında Mücadele Verecek

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 274. kez sahne alacak ve Lille ile karşılaşacak.