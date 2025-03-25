Endonezya, BRICS NDB Üyeliği İçin Başvuruda Bulunacak

Endonezya, BRICS'e bağlı Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik için resmi başvuru yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:27
Endonezya, BRICS NDB Üyeliği İçin Başvuruda Bulunacak

Endonezya, BRICS bünyesindeki NDB'ye Üye Oluyor

Endonezya, BRICS çatısı altında faaliyet gösteren Yeni Kalkınma Bankası (NDB)'na üyelik başvurusunda bulunacağını resmen açıkladı. Antara News'in haberine göre, bu duyuru, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ve NDB Başkanı Dilma Rousseff arasında başkent Cakarta'da gerçekleştirilen bir toplantının ardından yapıldı.

Üyelik Başvurusu İçin Adımlar Atıldı

Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında, Subianto, Rousseff'e NDB'ye katılma daveti için teşekkür etti. Subianto, “NDB'ye katılma davetini aldık ve finans ekibimiz bu fırsatı değerlendirdi. Ekibimize danıştıktan sonra, Endonezya Hükümeti NDB'ye katılmaya karar verdi.” ifadelerini kullandı.

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Programlar Üzerine Görüşmeler Yapıldı

Devlet Başkanı, toplantıda, Endonezya hükümetinin kısa, orta ve uzun vadeli programları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, NDB'ye katılmak için gerekli şartların yerine getirileceğini kaydetti.

BRICS Üyeliği ve NDB'nin Tarihçesi

Öte yandan, Endonezya, Ocak 2023'te BRICS'e tam üye olarak katılmıştı. NDB, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkeleri tarafından 2014 yılında 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla kuruldu. Toplamda 100 milyar dolar öz sermaye ile oluşturulan NDB, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası alternatifleri olarak üye ülkelerde dolarsızlaşma sürecini desteklemek amacıyla 2015 yılında faaliyete geçmiştir.

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