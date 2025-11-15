Endonezya'da Heyelan: Orta Java'da 6 Ölü, 17 Kayıp

Endonezya'nın Orta Java eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi öldü, 17 kişi kayboldu; 12 ev toprak altında kaldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:02
Cilacap'ta Cibeunying köyü sular altında kaldı

Endonezya'nın Orta Java eyaletinde uzun süreli ve şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymasında ağır can kaybı yaşandı. Olay, Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde meydana geldi; köyde 12 ev toprak altında kaldı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Meteoroloji ajansı, Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini ve birçok bölgede sel ile aşırı yağış riskinin artacağı konusunda uyarıda bulundu.

