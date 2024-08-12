Endonezya'nın Yeni Başkenti Nusantara'da Kabine Toplantısı Gerçekleşti

Endonezya'nın Yeni Başkenti Nusantara'da Şaşırtıcı Kabine Toplantısı

Endonezya'nın Borneo Adası'nda yer alan ve yeni başkent olarak adlandırılan Nusantara, ilk kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Garuda Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Devlet Başkanı Joko Widodo başkanlık etti.

Taşınma Süreci Daha Karmaşık

Antara News'e göre, Widodo, Nusantara'da yerel basına yaptığı açıklamada, yeni başkente geçişin "yeni bir eve taşınmaktan" daha karmaşık olduğunu belirtti. Widodo, "Yeni bir başkente taşınmayı hafife almayın. Bu sadece idari bir mesele değil, burada gelişme sürecini de göz önünde bulundurmalıyız," dedi.

Kabine Toplantısı ve Temel Atma Törenleri

Yeni başkentte bir süre daha kalan Widodo, kabine toplantısının yanı sıra temel atma törenlerine de katılacağını ifade etti.

Yeni Başkan ile Görüşmeler

Widodo, 20 Ekim'de yemin ederek göreve başlaması beklenen yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Nusantara'nın faaliyete geçişi hakkında da görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. "Kent uygun değilse zorlamayacaklarını" belirten Widodo, 17 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının hem mevcut başkent Cakarta hem de Nusantara'da yapılacağını duyurdu.

Cakarta'nın Taşınılma Gerekçeleri

Cakarta'nın hızla batmasının sebepleri arasında mevcut 10 milyon nüfusu, yıllık sel gibi doğal afetler ve altyapı sorunları bulunuyor. Widodo hükümeti, Cava Adası'ndaki yoğunluktan kaynaklanan bu sorunları çözmek amacıyla milli serveti ülke genelinde daha eşit bir şekilde dağıtmayı hedefliyor.

Çevresel Endişeler

Bununla birlikte, çevreciler, yeni başkent Nusantara'nın bulunduğu Doğu Kalimantan'ın, orangutanlar, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlar gibi nadir hayvan türlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, taşınmanın çevre kirliliğini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.