Engelsiz Bursa: Mustafa Bozbey ile Erişilebilir Kent Vizyonu

Engelsiz Bursa adım adım inşa ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen ’Engelsiz Bursa’ tanıtım toplantısında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü atölyelerinin çalışmaları sergilendi.

Toplantı ve hedef

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, toplumun tüm kesimlerine eşit erişim sağlama anlayışını vurgulayarak, ’Bursa herkesin kentidir ve hiç kimse bu şehirde geride kalmayacak’ dedi. Bozbey, erişilebilir kentin bir vicdan meselesi olduğunu belirterek, herkes için eşit, özgür ve adil yaşam hedeflerinin takip edildiğini söyledi.

Erişilebilirlik dönüşümleri ve projeler

Belediyenin birimlerini, ilçe belediyelerini ve kamu kurumlarını erişilebilirlik amaçları etrafında topladıklarını anlatan Bozbey, erişilebilirlik komisyonunun kurulduğunu belirtti. Fen İşleri’nden Park Bahçeler’e, Burulaş’tan Buski’ye kadar kurumların hedeflere ortak edildiğini aktardı. İki sosyal tesis, bir hizmet binası ve 109 toplu taşıma aracı erişilebilirlik belgesi aldı.

Başkan Bozbey, kentin simgelerinden Heykel Atatürk Anıtı’nda erişilebilirlik dönüşümünü başlatıyoruz ifadelerini kullanarak projelerin Anıtlar Kurulu’na sunulduğunu ve onay sonrası uygulamaya geçileceğini söyledi.

Eğitim, kültür ve hizmetlerdeki ilerleme

Atatürk Kültür Merkezi, müzeler ve Burfaş sosyal tesislerinde dönüşümlerin sürdüğünü belirten Bozbey, 800’e yakın şoförün ‘engelsiz iletişim ve erişilebilirlik’ eğitimini tamamladığını aktardı. Kent Akademisi’nde 100 personel işaret dili eğitimi aldı. ’Engelsiz turizm’ programıyla 29 şehir içi tur düzenlenerek bin 15 vatandaşa ulaşıldı.

Kültürel miras alanlarında erişilebilirlik çalıştayları düzenlenip UNESCO alanlarında örnek uygulamalar hayata geçirilecek. Ayrıca Bilgi İşlem Dairesi aracılığıyla engelsiz bilişim platformu için protokol imzalandı. 805 vatandaşa tekerlekli sandalye bakım ve onarım desteği sağlandı, liftli araç sayısı 2’den 4’e çıkarıldı.

Gençlere yönelik ’Spora engel yok’, müzik ve sanat eğitimleri, EKPSS kursları ve engelsiz istihdam projeleriyle yeteneklerin keşfi ve iş dünyasına hazırlık çalışmaları sürdürüldüğünü vurguladı.

Afet hazırlığı ve gelecek planı

Hüdavendigar Kent Parkı’nda yürütülen ’Deprem parkı’ çalıştayında özel gereksinimli bireylerin afet anındaki ihtiyaçlarının detaylı ele alındığını belirten Bozbey, 42 konteyner için gerekli tıbbi malzemelerin planlamasını tamamladıklarını söyledi. Bu hazırlığın, Bursa’nın afet stratejisinde ilk kez bu ölçek ve kapsamda yapıldığını ifade etti.

Başkan Bozbey, halk kart, tıbbi malzeme destekleri ve sosyal hizmetlerle ailelerin yanında olduklarını belirterek, 2026 yılı boyunca ’Erişilebilir ve eşit Bursa’ sloganıyla çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

Etkinlikler ve kararlılık

3 Aralık Engelsiz Farkındalık yürüyüşü ile başlayacak programlarda konserlerden sergilere, başarı hikâyelerinden atölyelere kadar birçok etkinlik planlandığını aktaran Bozbey, ’Erişilebilirlik bir iyilik değil; bir haktır’ sözünü tekrarladı ve bu hakkı eksiksiz teslim edene kadar çalışmaların süreceğini belirtti.

Bozbey, Bursa’nın köklü dayanışma kültürü ve büyük yüreğinin bu yolculukta en büyük güç olacağını ifade etti.

