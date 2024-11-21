Engin Altan Düzyatan ile 'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi

'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi Gerçekleşti

Başrolünde Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ece Sükan'ın yer aldığı 'Dünya Varmış' filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde coşkuyla düzenlendi. Gala sırasında basın mensuplarına konuşan Düzyatan, filmin absürt, durum komedisi olmasının kendisini çok etkilediğini belirtti.

Engin Altan Düzyatan'ın Açıklamaları

Filmin konusunun ve yazımının etkileyici olduğunu ifade eden Düzyatan, “Umuyorum iyi bir tepki alırız. Daha önce denenmemiş bir tür denedik.” dedi. Ünlü oyuncu, filmde canlandırdığı taksici karakterinin hayat görüşü ve kaygılarının derin olduğunu vurguladı.

Düzyatan, “Bu adam bir şekilde dünyanın sonuna şahit olunacak otelde kendini buluyor. İçeride kendi geçmişiyle yüzleşiyor ve bir isyan başlatıyor.” diyerek karakterinin hikayesini anlattı. Sinema kariyerinde ilk kez bir komedi filminde rol aldığını belirten Düzyatan, Sarp Bozkurt ve Ali Adnan Özgür'le birlikte yazılan senaryoya da değindi.

Film İçin Özel Müzik Yapıldı

Düzyatan, film için müzisyen Akın Sevgör ile Marmaris'te “Dünyayı Koruyalım” adında bir müzik çalışması gerçekleştirdiklerini de aktardı. “Filmde müziği kullanmak çok keyifliydi.” dedi.

Yönetmen Ali Adnan Özgür'ün Görüşleri

Yönetmen Ali Adnan Özgür, galada Melisa Şenolsun'un film setine başlamadan önce bacağını kırdığını ve bu yüzden karakterini bastonla oynamak zorunda kaldığını açıkladı. Yaklaşık 100 milyon liralık bir bütçe ile çekilen filmin, Türkiye sinemasında yeni bir nefes olduğunu ifade etti. “Yurdışından bir fenomeni sinemamıza taşıdık.” diyerek yeniliğin önemine vurgu yaptı.

Oyuncuların Düşünceleri

Sarp Bozkurt, “Her koşulda, her zaman gülünmesi gerektiğine inanıyorum.” diyerek filmin mesajını aktardı. Melisa Şenolsun ise zor bir dönemde mücadele ederken filmde yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Ece Sükan ise projeye katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Filmin Konusu ve Vizyon Tarihi

'Dünya Varmış', post-apokaliptik ögeler içeren bir macera ve komedi filmi olarak yarın vizyona girecek. Film, dünyadaki yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasından 12 saat öncesini konu alıyor. Salgından kurtulmayı uman bir grup seçilmiş insanın, fütüristik bir otelde yaşadığı ilginç olayları komik bir dille aktarıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

"Dünya Varmış" filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galaya filmin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan da katıldı.

"Dünya Varmış" filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galaya filmin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan da katıldı.