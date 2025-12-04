Epstein’in "istismar adası" Little St. James’ten yeni görüntüler yayımlandı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar, milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın Little St. James Adası’ndaki mülkünden daha önce paylaşılmamış video ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde neler var?

Komitenin yayımladığı görsellerde yatak odaları, duvarda maskelerin bulunduğu bir oda, hızlı arama tuşlarında isimlerin yazılı olduğu bir telefon, dişçi koltuğu ve Epstein ile eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’in Papa II. Jean Paul ile çekilen bir fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafların 2020 yılında, Jeffrey Epstein’ın 2019 yılındaki ölümünden sonra çekildiği, bu nedenle evin toplanmış ve mobilyaların istiflendiği görülüyor.

Komiteden açıklama ve talep

Demokrat milletvekili Robert Garcia paylaşımında, "Bu görüntüler, Jeffrey Epstein’ın dünyasına rahatsız edici bir bakış sunuyor. Soruşturmamızda şeffaflığı sağlamak için bu fotoğraf ve videoları yayınladık. Bu odalarda yaşanan dehşeti hayal etmek zor. Belgeleri ve dosyaları elimize geçtikçe yayınlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar adaleti ve gerçeği hak ediyor. Adalet Bakanlığı’nın tüm dosyaları hemen yayınlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Garcia ayrıca komitenin JP Morgan ve Deutsche Bank’tan da kayıtlar aldığını ve bunları "önümüzdeki günlerde" yayınlamayı planladıklarını belirtti. Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Kasım tarihinde Epstein dosyalarının yayınlanmasına izin veren bir yasa tasarısını imzalamasının ardından geldi.

Epstein davasının hatırlanan başlıca noktaları

Çok sayıda kişi, Jeffrey Epstein’ın 1998 yılında satın aldığı Little St. James Adası’na götürülüp kötü muameleye maruz kaldığını iddia etmişti. Mağdurlardan en bilinen isimlerden Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla aralarında İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew’un da bulunduğu yüksek nüfuzlu kişilere gönderildiğini söylemişti.

Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York’ta tutuklandı. Tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etti. Eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise, reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Epstein’in siyasetçiler ve ünlü isimlerle olduğu iddia edilen bağlantıları dünya çapında tepki çekmiş; Donald Trump iddiaları reddetmiş, Epstein ile bir dönem arkadaş olduğunu ancak daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ DENETİM KOMİTESİ'NDEKİ DEMOKRATLAR, MİLYARDER İŞ ADAMI JEFFREY EPSTEİN'IN ARALARINDA KIZ ÇOCUKLARININ DA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İSTİSMAR EDİLDİĞİ LİTTLE ST. JAMES ADASI'NDAKİ EVİNDEN YENİ VİDEO VE FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI.