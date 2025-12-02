Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü

Kısa süreli müdahale ile kontrol sağlandı, can kaybı yok

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Batuhan Sokak üzerinde bulunan Fadime Bayrak’a ait tek katlı müstakil evde, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Evden yükselen alevler mahallede panik oluşturdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, alevlerin etkisiyle söz konusu ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

