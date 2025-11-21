Erbaa'da Jandarma Operasyonu: 400 Gram Skunk ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma operasyonunda 400 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi; şüpheli S.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:51
Operasyonun Detayları

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 400 gram skunk, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 adet 7x65 mm çapında fişek bulundu.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.A., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

