Erbaa'da Jandarma Operasyonu: 400 Gram Skunk ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Operasyonun Detayları
Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda 400 gram skunk, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 adet 7x65 mm çapında fişek bulundu.
Ekipler tarafından gözaltına alınan S.A., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
