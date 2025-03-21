Ercan, Down Sendromlu Çocuklarla Ata Tohumu Ekimi Etkinliğinde Buluştu

Ercan, Down Sendromlu Çocuklarla Buluştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek, ata tohumu ekimi etkinliğine katıldı. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde düzenlendi.

Etkinlikte Ata Tohumu Ekildi

Program sırasında Dr. Mikail Çalışkan, çocuklara ve ailelerine ata tohumunun önemini anlattı. Akabinde, ata tohumu domates fideleri saksılara ekilirken, bakla tohumları da tarlaya bırakıldı.

Ercan'dan Önemli Açıklamalar

Ercan, burada yaptığı konuşmada, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ata tohumlarının toprakla buluşturulması etkinliğiyle birleştirerek, hem çocuklarla faydalı bir etkinlik yapmayı hem de güzel vakit geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ercan, "Dünyamıza değer katan bu güzel yavrularımızla Tarım Orman Bakanlığımızın ata tohumu ürettikleri seralarda ve bahçelerde bir etkinlik planlayalım dedik. Yavrularımız bakla, patlıcan, domates tohumları ekti. İnşallah, 3-4 ay sonra hep beraber, yine bu güzel ve özel yavrularımızla buraya gelip o ürünleri tüketmeyi hedefliyoruz. Umarım ülkemizin her yerinde ata tohumlarımız yaygınlaşır," dedi.

Teşekkür ve Yeni Buluşma Vaadi

Etkinliğe ev sahipliği yapan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine de teşekkür eden Ercan, "Yavrularımızla birlikte tekrar geleceğiz. Belki o zaman yine farklı ekimler yapabiliriz. Önemli olan hem yavrularımıza bu farkındalığı kazandırmak hem de toplumsal olarak farkındalık oluşturmak. Bu da bugün bir başlangıcı oldu." şeklinde konuştu.

Farkındalık ve Güzellik Vurgusu

Etkinliğe katılan çocuklarla yeniden bir araya gelmek üzere sözleşen Ercan, "Yavrularımızla güzelleşti bu program. Artı 1 farkındalık diyoruz ama dünyamızı ne kadar güzelleştirdiklerini hep beraber daha iyi gördük. Biz onlara çok şey borçluyuz. Safiyeti, samimiyeti güzelliği bizlere bir kez daha gösterdikleri için ben Dünya Down Sendromlular Günlerini bir kez daha kutluyorum." dedi.