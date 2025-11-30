Erciyes Beyaza Büründü: 8 Santim Kar, Sezona Tam Hazırlık

Erciyes Kayak Merkezi sabaha karşı başlayan karla beyaza büründü; ölçülen kar kalınlığı yaklaşık 8 santim. İşletmeciler sezon hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:46
Erciyes Beyaza Büründü: 8 Santim Kar, Sezona Tam Hazırlık

Erciyes Beyaza Büründü: 8 Santim Kar, Sezona Tam Hazırlık

Pistler beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye’nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, gece saatlerinde başlayan yağmurun ilerleyen saatlerde kara dönüşmesiyle sabah saatlerinde beyaz örtüye büründü. Tesislerde ölçülen kar kalınlığı yaklaşık 8 santime ulaştı.

İşletmeciler ve görevliler, kar yağışından memnun olduklarını ve yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Gece başlayan yağmurun kara dönmesiyle birlikte pistler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Erciyes’te çok güzel bir kar örtüsü oluştu, tahminim 8 santim kar yağdı. Tabi bu bir başlangıçtır, Erciyes’e kar yağdığı zaman hazırlıkların simgesi oluşuyor. Bizler de işletmeciler olarak bütün hazırlıkları tamamladık. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talepler var. Erciyes Kayak Merkezi’nde 42 çeşit pistlerin, çeşitli vadilerin oluşu ve mekanik pistlerin çok güzel şekilde sunulmasından dolayı gerek ülkemizde gerekse dünyada tercih edilen bir kayak merkezi haline geldi".

İşletmeci Furkan Değirmenci ise yeni sezona hazır olduklarını ve misafirleri Erciyes'e beklediklerini söyledi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ SPORLARI MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES KAYAK MERKEZİ; YAĞAN KARLA BİRLİKTE...

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ SPORLARI MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES KAYAK MERKEZİ; YAĞAN KARLA BİRLİKTE BEYAZ ÖRTÜYLE BÜRÜNDÜ.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ SPORLARI MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES KAYAK MERKEZİ; YAĞAN KARLA BİRLİKTE...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmarisli Mehmet Övet 7 Kez Ölümden Döndü: 'Talihsiz Değil Şanslıyım'
2
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'ne Özel Klip
3
İnönü Üniversitesi'nde Dijital Adab: Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu Yapay Zekayı Anlattı
4
Battalgazi Belediyesi Planlı Hizmetlerle Ulaşımı ve Sosyal Hayatı Güçlendiriyor
5
Heykel'de 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı İlgi Gördü
6
Diyarbakır Muradiye Mahallesi'ne Doğalgaz Çalışmaları Başladı
7
Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı