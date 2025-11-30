Erciyes Beyaza Büründü: 8 Santim Kar, Sezona Tam Hazırlık

Pistler beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye’nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, gece saatlerinde başlayan yağmurun ilerleyen saatlerde kara dönüşmesiyle sabah saatlerinde beyaz örtüye büründü. Tesislerde ölçülen kar kalınlığı yaklaşık 8 santime ulaştı.

İşletmeciler ve görevliler, kar yağışından memnun olduklarını ve yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Gece başlayan yağmurun kara dönmesiyle birlikte pistler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Erciyes’te çok güzel bir kar örtüsü oluştu, tahminim 8 santim kar yağdı. Tabi bu bir başlangıçtır, Erciyes’e kar yağdığı zaman hazırlıkların simgesi oluşuyor. Bizler de işletmeciler olarak bütün hazırlıkları tamamladık. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talepler var. Erciyes Kayak Merkezi’nde 42 çeşit pistlerin, çeşitli vadilerin oluşu ve mekanik pistlerin çok güzel şekilde sunulmasından dolayı gerek ülkemizde gerekse dünyada tercih edilen bir kayak merkezi haline geldi".

İşletmeci Furkan Değirmenci ise yeni sezona hazır olduklarını ve misafirleri Erciyes'e beklediklerini söyledi.

