Erciyes Üniversitesi ile TOMTAŞ'tan Havacılıkta Stratejik İş Birliği Protokolü

Erciyes Üniversitesi ile TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. arasında nitelikli insan gücü, akademik-tekni̇k paylaşım ve staj imkanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:04
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. arasında, havacılık sektörüne yönelik nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, akademik ve teknik bilgi paylaşımı ile öğrencilere staj ve uygulama imkânları sağlanmasını amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ile TOMTAŞ yöneticileri katıldı.

İmzalanan protokolün öncelikli hedefleri arasında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, akademik ve teknik bilgi paylaşımı ile öğrencilere yönelik staj ve uygulama imkânlarının sağlanması yer alıyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun törende, imzalanan protokolün üniversite-sanayi iş birliği açısından güzel bir örnek olduğuna dikkat çekerek; "Kayserimizde TOMTAŞ’ın geldiği süreçleri ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ortak Ar- Ge süreçlerinde de akademisyenlerimizle birlikte çalışma içerisinde olurken, sürecin resmi bir iş birliği protokolüne dökülmesinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. İmzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır ise konuşmasında şirketin çalışmaları hakkında bilgi vererek; "Erciyes Üniversitesi’nin bugüne kadar TOMTAŞ’ın arkasında dimdik durduğu gibi TOMTAŞ’ta Erciyes Üniversitesi’nin havacılıkla, yüksek teknoloji ile ilgili bütün projelerinde yanında yer almaktan büyük bir şeref duyacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

