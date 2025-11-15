Erdek'te 7 Metrede Bin Yıllık Bizans Sütunları Gün Yüzüne Çıktı
Halitpaşa Mahallesi'ndeki altyapı çalışmasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında, bin yıllık olduğu tahmin edilen Bizans dönemine ait sütun parçaları gün yüzüne çıktı.
Çalışmaların yapıldığı yer Erdek Halitpaşa Mahallesi Ahmet Süzgün Caddesi olarak belirtiliyor. Ekipler, kazılarda birden fazla sütun parçasına rastladı ve buluntuları koruma altına aldı.
Kazılar şu anda 7 metre derinlikte devam ediyor. Bölgenin 2. Derece Sit Alanı olması nedeniyle çalışmalar, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor.
Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması için tüm çalışmaların özenle sürdürüldüğünü vurguladı.
